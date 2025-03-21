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13:06, 21 марта 2025Культура

Филипп Киркоров с детьми приехал на прощание с отцом

Super.ru: Филипп Киркоров с детьми приехал на прощание с Бедросом Киркоровым
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Эстрадный исполнитель Филипп Киркоров с детьми Аллой-Викторией и Мартином приехал на прощание с отцом, народным артистом России Бедросом Киркоровым. Об этом пишет Super.ru в Telegram.

По словам певца, о том, что отца не стало, он узнал, находясь в командировке за границей. «Это выбило меня из строя, но show must go on, как говорится. Я профессионал», — поделился Киркоров, подчеркнув, что «такова доля артиста».

Ранее продюсер Леонид Дзюник предположил, что певица Алла Пугачева не сможет приехать на похороны бывшего свекра из-за возраста.

Бедроса Киркорова не стало 18 марта в возрасте 92 лет.

Вот это да!
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