Филипп Киркоров с детьми приехал на прощание с отцом

Super.ru: Филипп Киркоров с детьми приехал на прощание с Бедросом Киркоровым

Эстрадный исполнитель Филипп Киркоров с детьми Аллой-Викторией и Мартином приехал на прощание с отцом, народным артистом России Бедросом Киркоровым. Об этом пишет Super.ru в Telegram.

По словам певца, о том, что отца не стало, он узнал, находясь в командировке за границей. «Это выбило меня из строя, но show must go on, как говорится. Я профессионал», — поделился Киркоров, подчеркнув, что «такова доля артиста».

Ранее продюсер Леонид Дзюник предположил, что певица Алла Пугачева не сможет приехать на похороны бывшего свекра из-за возраста.

Бедроса Киркорова не стало 18 марта в возрасте 92 лет.