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22:05, 21 марта 2025Ценности

Кендалл Дженнер снялась топлес

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kendalljenner

Американская супермодель Кендалл Дженнер снялась топлес. Соответствующие кадры появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах манекенщица предстала, сидя на шезлонге у бассейна спиной к камере. При этом звезда надела плавки бронзового цвета и отказалась от бюстгальтера. В то же время она распустила мокрые от воды волосы, завершив образ тонким золотым браслетом.

Ранее в марте Кендалл Дженнер в прозрачном платье вышла на ковровую дорожку. Модель запечатлели на вечеринке церемонии вручения наград кинопремии «Оскар» в наряде черного цвета, которое покрывали аппликации в виде цветов.

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