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15:52, 21 марта 2025Экономика

Центробанк не увидел поводов обсуждать снижение ключевой ставки

Глава ЦБ Набиуллина заявила об отсутствии дискуссий о снижении ключевой ставки
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Во время заседания в пятницу, 21 марта, совет директоров Банка России не рассматривал вопрос снижения ключевой ставки. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, трансляцию мероприятия ведет официальный сайт Центробанка.

Комментируя принятое решение сохранить ставку на уровне 21 процента годовых, она отметила, что сигнал перед следующим заседанием смягчился, то есть вероятность ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) уменьшилась. Тем не менее часть аналитиков перед заседанием ожидали от регулятора более мягкого сигнала.

Набиуллина объяснила, что Центробанк пока сдержано относится к текущему замедлению инфляции, потому что оно может быть обусловлено временным укреплением рубля. Ситуация на валютном рынке зависит от внешних условий, а они меняются стремительно, поэтому регулятор не может принимать во внимание такой фактор.

По данным Банка России, показатель базовой инфляции в пересчете на год по состоянию на 17 марта опустился до 10,2 процента после 12,1 процента в предыдущем квартале. Однако это все равно заметно выше прогноза на текущий год, который составляет 7-8 процентов.

В пресс-релизе регулятора отмечалось, что в своей политике ЦБ ориентируется на нормализацию бюджетной политики, то есть надеется, что Минфин выполнил план по доходам и расходам бюджета. В противном случае ДКП придется пересматривать. Ранее сегодня министр финансов Антон Силуанов признал, что слишком крепкий рубль негативно сказывается на доходах бюджета.

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