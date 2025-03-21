Обнаружена уникальная окаменелость в окрестностях Рима

Geology: Перья древней птицы сохранились благодаря вулканическому пеплу

В окрестностях горы Тусколо, в 25 километрах к юго-востоку от Рима, обнаружена редкая окаменелость грифона, которая может изменить представления ученых о процессах сохранения органики в вулканических породах. Исследование опубликовано в журнале Geology.

Скелет древней птицы обнаружили еще в 1889 году при закладке виноградника неподалеку от Рима. Внутри пород оказались отпечатки перьев, что само по себе редкость — обычно вулканический пепел уничтожает мягкие ткани. Однако кости и перья грифона оказались не просто отпечатанными, а частично сохранились в объемной форме.

Повторное изучение окаменелости с помощью КТ-сканирования и микроскопии показало, что отдельные участки крыла сохранили трехмерную структуру, в том числе мельчайшие перьевые веточки и даже клеточные органеллы, содержащие пигмент. Химический анализ показал, что перья состоят из минерала цеолита, который ранее не находили в составе окаменелых тканей.

Авторы считают, что это стало возможным из-за особенностей вулканической среды — поток пепла, похоже, был относительно прохладным и насыщенным водой. Это позволило мягким тканям не сгореть, а за считаные дни превратиться в минералы. Ученые рассчитывают найти подобные окаменелости в других регионах, покрытых древними вулканическими отложениями.