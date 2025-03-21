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04:30, 21 марта 2025Наука и техника

Обнаружена неожиданная польза клубники

NMCD: Регулярное употребление клубники укрепляет защитные механизмы организма
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Monika Grabkowska / Unsplash

Регулярное употребление клубники может замедлять возрастные изменения в мозге, улучшать память и укреплять защитные механизмы организма. К такому выводу пришли исследователи из Государственного университета Сан-Диего, опубликовавшие результаты в Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases.

В эксперименте участвовали люди старше 65 лет с повышенной массой тела. Они были разделены на две группы, одна из которых ежедневно получала напиток с высокой концентрацией биоактивных соединений из клубники, а вторая — плацебо. В течение восьми недель ученые наблюдали за изменениями в когнитивных функциях испытуемых и проводили анализ крови.

Выяснилось, что у тех, кто употреблял клубничный напиток, улучшились показатели обработки информации и запоминания, а также снизился уровень окислительного стресса, связанного со старением клеток. Участники также продемонстрировали небольшое, но стабильное снижение систолического давления, что может быть полезным для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи отмечают, что полученные данные подтверждают способность клубники положительно влиять на когнитивные процессы и поддерживать здоровье организма в зрелом возрасте.

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