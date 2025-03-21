Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:21, 21 марта 2025Экономика

Россиянам напомнили действующие программы льготной ипотеки

Депутат Чаплин: В РФ продолжают действовать семейная и IT-ипотека
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

После отмены льготной ипотеки в РФ продолжают действовать ряд других государственных программ. Об этом россиянам напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин в разговоре с NEWS.ru.

Одной из доступных для оформления льготных программ является семейная ипотека под шесть процентов, которую выдают семьям с детьми до шести лет включительно, а также воспитывающих ребенка-инвалида. Чаплин уточнил, что ее действие продлено до 2030 года во всех регионах страны. Помимо семейной, в России продолжают действовать сельская ипотека со ставкой три процента годовых для приобретения жилья в малых населенных пунктах, а также военная, условия которой зависят от конкретного банка и категории военнослужащего.

Популярностью, отметил парламентарий, пользуется и программа IT-ипотеки, однако в нее не включены Москва и Петербург. «Ставка увеличена до шести процентов, а лимит кредита стал единым — девять миллионов рублей. Но она по-прежнему остается отличной возможностью для IT-специалистов приобрести жилье. Важно помнить, что для участия в программе необходимо соответствовать требованиям по уровню заработной платы: от 150 тысяч рублей в городах-миллионниках и от 90 тысяч рублей в других населенных пунктах», — поделился информацией он.

Материалы по теме:
Власти решили не расширять семейную ипотеку
Власти решили не расширять семейную ипотеку
Сегодня
Банк России в третий раз сохранил ключевую ставку
Банк России в третий раз сохранил ключевую ставку
Сегодня

Наконец, еще два доступных для россиян вида ипотеки по сниженной ставке — дальневосточная и арктическая под два процента годовых на покупку или строительство жилья в Дальневосточном округе и Заполярье. Чаплин сообщил, что эти программы, призванные улучшить жилищные условия в вышеуказанных регионах, будут действовать в ближайшие пять лет.

В заключение депутат призвал граждан перед оформлением ипотеки внимательно изучить условия каждой из программ и трезво оценить свои финансовые возможности.

Ранее в этот же день управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов заявил, что ипотечные ставки в стране снизятся не раньше, чем в следующем году.

    Обсудить
    Последние новости

    Принца Уильяма на танке заметили у российской границы

    ООН попросила одну страну НАТО пересмотреть свое решение по ЛГБТ

    В России задумались о «доске позора» для использующих схемы при выдаче кредитов банков

    На Украине создали новое агентство по контролю за игорным бизнесом

    Россиянам напомнили действующие программы льготной ипотеки

    Из-под Суджи после оккупации ВСУ удалось вывезти еще десятки россиян

    Брокер оценил запрет сделок с жильем за наличные

    Запрет на сделки с жильем за наличные оценили

    США ударили по иранской нефти

    Турист забрался на священный храм в Мексике и был избит разгневанными местными жителями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше