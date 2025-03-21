Россиянам напомнили действующие программы льготной ипотеки

Депутат Чаплин: В РФ продолжают действовать семейная и IT-ипотека

После отмены льготной ипотеки в РФ продолжают действовать ряд других государственных программ. Об этом россиянам напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин в разговоре с NEWS.ru.

Одной из доступных для оформления льготных программ является семейная ипотека под шесть процентов, которую выдают семьям с детьми до шести лет включительно, а также воспитывающих ребенка-инвалида. Чаплин уточнил, что ее действие продлено до 2030 года во всех регионах страны. Помимо семейной, в России продолжают действовать сельская ипотека со ставкой три процента годовых для приобретения жилья в малых населенных пунктах, а также военная, условия которой зависят от конкретного банка и категории военнослужащего.

Популярностью, отметил парламентарий, пользуется и программа IT-ипотеки, однако в нее не включены Москва и Петербург. «Ставка увеличена до шести процентов, а лимит кредита стал единым — девять миллионов рублей. Но она по-прежнему остается отличной возможностью для IT-специалистов приобрести жилье. Важно помнить, что для участия в программе необходимо соответствовать требованиям по уровню заработной платы: от 150 тысяч рублей в городах-миллионниках и от 90 тысяч рублей в других населенных пунктах», — поделился информацией он.

Наконец, еще два доступных для россиян вида ипотеки по сниженной ставке — дальневосточная и арктическая под два процента годовых на покупку или строительство жилья в Дальневосточном округе и Заполярье. Чаплин сообщил, что эти программы, призванные улучшить жилищные условия в вышеуказанных регионах, будут действовать в ближайшие пять лет.

В заключение депутат призвал граждан перед оформлением ипотеки внимательно изучить условия каждой из программ и трезво оценить свои финансовые возможности.

Ранее в этот же день управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов заявил, что ипотечные ставки в стране снизятся не раньше, чем в следующем году.