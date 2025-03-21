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16:38, 21 марта 2025Культура

Захарова отметила вклад Киркорова в сближение народов

Захарова: Певец Бедрос Киркоров сближал народы силой музыки
Ольга Коровина

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российский и болгарский певец Бедрос Киркоров сближал народы, благодаря своей музыке. Ее слова приводит РИА Новости.

«Это человек, который сближал людей силой своего слова и служения искусству. Он положил свою жизнь на то, чтобы сближать народы наших стран», — пояснила дипломат.

Захарова отметила, что Киркоров помог сохранить памятник советскому солдату-освободителю «Алеша» в болгарском городе Пловдиве, когда его пытались снести. «Я очень хорошо помню, как лично Бедрос Киркоров поднимал общественность, как он звонил во все колокола», — рассказала она.

Бедроса Киркорова не стало 18 марта в возрасте 92 лет. На прощание с артистом, среди прочих, приехали его сын Филлип Киркоров, внуки Алла-Виктория и Мартин, певцы Григорий Лепс и Александр Буйнов, а также Захарова.

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