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05:07, 21 марта 2025Из жизни

Женщина вырвала сына из пасти леопарда

В Индии женщина спасла девятилетнего сына, на которого набросился леопард
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

В Индии ребенок едва не стал жертвой леопарда. Об этом сообщает Times of India.

Инцидент произошел в деревне Умрикала, штат Мадхья-Прадеш, в нескольких километрах от Национального парка Куно. Девятилетний Авинаш Дакад играл во дворе своего дома, когда дикое животное внезапно набросилось на него. Его мать, Суракша Дакад, в этот момент пасла скот неподалеку. Услышав крики, она побежала к дому и увидела, что дикое животное вонзило когти и зубы в шею и лицо сына. Женщина бросилась к леопарду и стала тянуть Авинаша к себе. Ей удалось вырвать ребенка из пасти хищника.

Мальчика экстренно госпитализировали, но он потерял много крови. Состояние ребенка было критическим. Сначала он проходил лечение в больнице Виджайпура, а затем из-за тяжести полученных травм был переведен в специализированную больницу в Гвалиоре. В ходе трехчасовой операции врачи наложили ему 120 швов на лицо и шею. Он остается под наблюдением врачей.

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Мать мальчика сначала заявила врачам и сотрудникам парка Куно, что хищник был гепардом. Поскольку недавно в парке выпустили 16 гепардов, эта версия казалась реалистичной. Однако впоследствии, отсмотрев материалы с фотоловушек и оценив характер ран мальчика, специалисты пришли к выводу, что на ребенка напал леопард. До сих пор в мире не было зафиксировано ни одного случая нападения гепардов на людей.

Ранее в Индии леопард растерзал фермера. Дикая кошка схватила мужчину и утащила в заросли.

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