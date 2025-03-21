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10:28, 21 марта 2025Культура

Звезде сериала «Бальзаковский возраст» экстренно потребовалась помощь врачей

Shot: Актриса Жанна Эппле экстренно обратилась к врачам из-за самолечения
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российской актрисе театра и кино Жанне Эппле экстренно потребовалась помощь врачей из-за самолечения. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, артистка пожаловалась на сильные боли в области живота. Отмечается, что звезда сериала «Бальзаковский возраст» в течение нескольких лет самостоятельно принимала разные лекарства — на какое-то время боль проходила, но потом возвращалась снова.

«При диагностике у нее обнаружили проблемы в брюшной полости и новообразование в почке», — говорится в сообщении. Артистке назначили амбулаторное лечение и строгую диету, пишет канал.

Ранее сообщалось, что состояние здоровья 59-летней российской певицы Марины Хлебниковой ухудшилось.

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