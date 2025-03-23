В МВД предупредили о рисках использования общественного WI-FI

МВД РФ: Через бесплатный Wi-Fi на гаджет может быть установлено вредоносное ПО

Использование общественного Wi-Fi и общедоступных зарядных устройств может привести к установке на мобильное устройство вредоносного программного обеспечения (ПО), способного украсть логины, пароли и платежные данные. Об этом ТАСС предупредили в пресс-центре МВД России.

«Использование бесплатных открытых сетей Wi-Fi и зарядных устройств сопряжено с рисками заражения мобильного устройства вредоносным программным обеспечением, направленным на кражу персональных данных, логинов, паролей, платежных данных», — отметили в ведомстве.

Если пользователю необходимо подключиться к общественной Wi-Fi сети, то в этой ситуации желательно не вводить во время серфинга в интернете свои персональные и платежные данные. Также не рекомендуется открывать банковские и финансовые приложения, отметили в МВД.

Ранее в МВД России рассказали, что мошенники могут использовать приложения-шпионы для смартфона с целью получения доступа к конфиденциальным данным пользователя. Так, злоумышленники могут просматривать списки контактов пользователя, отслеживать его геолокацию, записывать аудио и видео, а также подменять веб-страницы.

До этого стало известно, что мошенники, притворяясь сотрудниками деканата, начали звонить студентам и красть их аккаунты на портале «Госуслуги».