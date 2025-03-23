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06:13, 23 марта 2025Мир

Вице-премьер Сербии раскрыл позицию протестующих

Вице-премьер Вулин: Среди протестующих в Сербии нет выступающих за диалог
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Александр Вулин

Александр Вулин. Фото: Кирилл Зыков / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Власти Сербии предлагают протестующим вузам переговоры, однако там нет никого, кто выступает за диалог. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин в беседе с РИА Новости.

По мнению чиновника, на стороне протестующих есть только соревнование в том, кто дольше выдержит протест и кто найдет более важное оправдание тому, чтобы его продолжать.

По прогнозу Вулина, студенты и вузы попытаются продолжить протесты.

В феврале Александр Вулин заявил, что если бы Сербия ввела антироссийские санкции, то тогда не было бы никаких протестов внутри страны, поскольку страны Запада не возражали против курса Белграда.

Между тем, посол Александр Боцан-Харченко рассказал, что проходящие с ноября прошлого года протесты в Сербии могут «качнуть обстановку», и ситуация в стране является очень серьезной.

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