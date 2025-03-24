Марат Башаров получил более 700 штрафов за превышение скорости

Актер Башаров получил 827 штрафов за нарушение ПДД на сумму 513 тысяч рублей

Актер Марат Башаров нарушил правила дорожного движения (ПДД) более 800 раз за три года. Об этом сообщает Telegram-канал PostNews.

По данным источника, с января 2022 года по март 2025-го Башаров собрал 827 штрафов на автомобиле Lexus LX 570. В том числе актер 731 раз превысил скорость, 69 раз не соблюдал требования знаков или разметки, а также 18 раз неправильно парковался и пять раз проезжал на красный свет. В сумме артист получил штрафы на 613 тысяч рублей, на данный момент его долг погашен.

Известно, что в 2012 году Башарова лишили водительского удостоверения на 20 месяцев за вождение в нетрезвом виде. Актер был остановлен сотрудниками ГАИ за пересечение сплошной линии, алкотестер показал наличие у него в крови 0,229 промилле алкоголя.

Ранее режиссер Сарик Андреасян заявил, что не снимает Башарова в своих фильмах из-за скандала с избиением жен. «Я не хочу, чтобы мой зритель, видя его на экране, думал о том, что он бьет жен», — объяснил кинематографист.