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16:47, 24 марта 2025Культура

Марат Башаров получил более 700 штрафов за превышение скорости

Актер Башаров получил 827 штрафов за нарушение ПДД на сумму 513 тысяч рублей
Ольга Коровина

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Актер Марат Башаров нарушил правила дорожного движения (ПДД) более 800 раз за три года. Об этом сообщает Telegram-канал PostNews.

По данным источника, с января 2022 года по март 2025-го Башаров собрал 827 штрафов на автомобиле Lexus LX 570. В том числе актер 731 раз превысил скорость, 69 раз не соблюдал требования знаков или разметки, а также 18 раз неправильно парковался и пять раз проезжал на красный свет. В сумме артист получил штрафы на 613 тысяч рублей, на данный момент его долг погашен.

Известно, что в 2012 году Башарова лишили водительского удостоверения на 20 месяцев за вождение в нетрезвом виде. Актер был остановлен сотрудниками ГАИ за пересечение сплошной линии, алкотестер показал наличие у него в крови 0,229 промилле алкоголя.

Ранее режиссер Сарик Андреасян заявил, что не снимает Башарова в своих фильмах из-за скандала с избиением жен. «Я не хочу, чтобы мой зритель, видя его на экране, думал о том, что он бьет жен», — объяснил кинематографист.

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