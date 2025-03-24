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16:32, 24 марта 2025Путешествия

Туристка отправилась плавать с маской на Бали, упала с лодки и не выжила

The Guardian: Туристка из Австралии упала с лодки у берегов Бали и не выжила
Алина Черненко

Фото: Klungkung District Police / AP

Туристка из Австралии отправилась плавать с маской на Бали, упала с лодки и не выжила. Об этом пишет The Guardian.

Уточняется, что в пятницу, 21 марта, туристическое судно для сноркелинга Sea Dragon с 11 австралийцами и 2 членами экипажа перевернулась в бурном море у берегов индонезийского острова. Сначала большая волна выбросила за борт 39-летнюю Анну Мари, а затем других пассажиров.

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На помощь туристам отправили экипаж другой лодки, находившейся неподалеку. Анну Мари спасти не удалось, еще два человека были ранены. Их отправили на лечение в близлежащую клинику, и сейчас они находятся в стабильном состоянии.

Представитель индонезийского министерства иностранных дел и торговли подтвердил, что ведомство оказывает консульскую помощь семье жертвы, и выразил соболезнования родным австралийки.

Ранее китайский турист нырнул с аквалангом в Малайзии и был найден в воде без признаков жизни. Он был в составе группы дайверов, которые погружались на глубину 12 метров.

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