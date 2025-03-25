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01:00, 25 марта 2025Ценности

Рита Ора в откровенном образе попала в объектив папарацци

Британская певица Рита Ора попала в объективы папарацци в бюстгальтере
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Khapbm / Backgrid / Legion-Media

Папарацци сняли британскую певицу Риту Ору в откровенном образе на прогулке. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

34-летняя исполнительница попала в объективы папарацци на пути в спортзал в Сиднее. Для выхода на публику она надела красные шорты и бюстгальтер с глубоким декольте. При этом на бедрах знаменитость повязала розовый саронг.

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Свой образ Ора дополнила черными вьетнамками, браслетами на ногах и солнцезащитными очками. Вдобавок она собрала волосы в высокий хвост.

Ранее в марте Рита Ора снялась в оголяющем тело наряде для журнала. Упомянутый комплект состоял из бюстгальтера, трусов и накидки асимметричного кроя.

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