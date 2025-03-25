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11:45, 25 марта 2025Культура

В Москве началась церемония прощания с Ларисой Голубкиной

В Москве началось прощание с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

В Москве проходит церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной. Об этом сообщает ТАСС.

Траурное мероприятие началось в храме Святителя Николая на Трех Горах. Проститься с актрисой пришли ее родные, друзья и коллеги. «Очень жаль, что ушло целое поколение театра Российской армии», — сказала перед началом прощания актриса Ксения Таран.

Ранее стало известно, что похороны Ларисы Голубкиной пройдут 25 марта на Троекуровском кладбище.

Голубкина скончалась в возрасте 85 лет в субботу, 22 марта, из-за рака крови третьей стадии. В декабре она прошла курс химиотерапии, однако уже в следующем месяце ее экстренно госпитализировали.

Актриса известна по ролям в картинах «Трое в лодке, не считая собаки», «Сказка о царе Салтане», «Дайте жалобную книгу», «День счастья» и «Трагедия века».

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