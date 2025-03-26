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17:29, 26 марта 2025Моя страна

Россияне предпочли максимально активный отдых

«Купибилет»: Российские туристы предпочли отдых с множеством активностей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Российские туристы предпочли максимально активный отдых более размеренному. Такое исследование провел сервис «Купибилет», результаты оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Оказалось, что 63 процента респондентов хотят вместить в свой отдых множество активностей, посмотреть местные достопримечательности и полежать у моря. Лишь 15 процентов опрошенных выбрали исключительно пляжный отдых, а 12 процентов — городской туризм с посещением музеев, архитектурных памятников и кафе. Только 9 процентов предпочли поездки с походами, хайкингом и спортом.

Ранее российские туристы старше 50 лет раскрыли предпочтения в одиночных путешествиях по стране. Чаще всего они отдают предпочтение санаторно-курортному отдыху.

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