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11:29, 27 марта 2025Наука и техника

Китай успешно запустил ретрансляционный спутник Tianlian II-04

«Синьхуа»: Китай успешно запустил ретрансляционный спутник Tianlian II-04
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Xu Lihao / XinHua / Globallookpress.com

Китай успешно запустил новый ретрансляционный спутник второго поколения Tianlian II-04. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Ракета Long March 3B с аппаратом Tianlian II-04 стартовала с космодрома Сичан в провинции Сычуань.

Космический аппарат успешно выведен на геостационарную орбиту. Спутник предназначен, в частности, для ретрансляции данных, телеметрии, слежения и управления пилотируемыми миссиями и другими аппаратами.

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Состоявшийся старт стал 565-м для ракет семейства Long March.

Ранее издание SpaceNews со ссылкой на китайские СМИ сообщило, что компания Beijing Ziwei Yutong Technology, также известная как AZSpace, запланировала провести пилотируемый космический полет в 2027 или 2028 году.

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