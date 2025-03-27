«Синьхуа»: Китай успешно запустил ретрансляционный спутник Tianlian II-04

Китай успешно запустил новый ретрансляционный спутник второго поколения Tianlian II-04. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Ракета Long March 3B с аппаратом Tianlian II-04 стартовала с космодрома Сичан в провинции Сычуань.

Космический аппарат успешно выведен на геостационарную орбиту. Спутник предназначен, в частности, для ретрансляции данных, телеметрии, слежения и управления пилотируемыми миссиями и другими аппаратами.

Состоявшийся старт стал 565-м для ракет семейства Long March.

Ранее издание SpaceNews со ссылкой на китайские СМИ сообщило, что компания Beijing Ziwei Yutong Technology, также известная как AZSpace, запланировала провести пилотируемый космический полет в 2027 или 2028 году.