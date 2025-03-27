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13:34, 27 марта 2025Наука и техника

Раскрыт секрет снижения риска развития рака

BJSM: Даже минимальная физическая активность снижает риск развития рака
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Venti Views / Unsplash

Ежедневная физическая активность, даже легкой интенсивности, может существенно снизить риск развития рака, показало новое исследование. Ученые из Национального института здоровья США и Университета Оксфорда изучили данные более 85 000 человек и пришли к выводу, что те, кто ведет активный образ жизни, имеют меньшую вероятность заболеть различными видами рака. Результаты исследования опубликованы в журнале British Journal of Sports Medicine.

Для исследования участники носили акселерометры, которые фиксировали физическую активность на протяжении недели. Оказалось, что люди, выполняющие даже простые действия, такие как домашние дела и прогулки, имеют на 26 процентов меньший риск рака по сравнению с теми, кто ведет сидячий образ жизни.

Кроме того, увеличение количества шагов в день до 7000 снижает риск рака на 11 процентов, а при достижении 9000 шагов этот показатель снижается на 16 процентов.

Этот вывод подтверждает важность даже минимальной физической активности в повседневной жизни для снижения вероятности развития рака. Ученые подчеркивают, что добавление простых физических упражнений в ежедневный распорядок может стать важным шагом на пути к здоровью и профилактике рака.

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