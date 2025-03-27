Раскрыты подробности о состоянии здоровья Льва Лещенко

Mash: У Льва Лещенко остановили развитие редкой болезни

Народный артист РСФСР Лев Лещенко пройдет дополнительный курс лечения сроком на три месяца. Об этом написал Telegram-канал Mash.

В публикации раскрыты подробности о состоянии здоровья Лещенко: известно, что у него остановили развитие редкой болезни. На лечение артиста выделили еще 5,5 миллиона рублей из госбюджета.

Перед Новым годом 83-летний певец прошел обследование. Тогда его состояние нормализовалось: ушли слабость, одышка и боли в теле.

Ранее Лещенко отказался от выступлений на Дальнем Востоке на фоне проблем со здоровьем. До этого стало известно, что артисту бесплатно предоставили лекарство «Виндамэкс» за 1,8 миллиона рублей. Отмечалось, что недавно у исполнителя был диагностирован транстиретиновый амилоидоз.