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08:58, 27 марта 2025Культура

Раскрыты подробности о состоянии здоровья Льва Лещенко

Mash: У Льва Лещенко остановили развитие редкой болезни
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Народный артист РСФСР Лев Лещенко пройдет дополнительный курс лечения сроком на три месяца. Об этом написал Telegram-канал Mash.

В публикации раскрыты подробности о состоянии здоровья Лещенко: известно, что у него остановили развитие редкой болезни. На лечение артиста выделили еще 5,5 миллиона рублей из госбюджета.

Перед Новым годом 83-летний певец прошел обследование. Тогда его состояние нормализовалось: ушли слабость, одышка и боли в теле.

Ранее Лещенко отказался от выступлений на Дальнем Востоке на фоне проблем со здоровьем. До этого стало известно, что артисту бесплатно предоставили лекарство «Виндамэкс» за 1,8 миллиона рублей. Отмечалось, что недавно у исполнителя был диагностирован транстиретиновый амилоидоз.

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