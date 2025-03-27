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15:52, 27 марта 2025Путешествия

Ребенок остался сиротой после трагедии с батискафом в Египте

Shot: Минимум один ребенок остался сиротой после трагедии с батискафом в Египте
Алина Черненко

Фото: Reuters

Минимум один ребенок остался сиротой после трагедии с туристическим батискафом «Синдбад» в Египте. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, среди жертв — супруги Равиль и Кристина В. С ними на экскурсию отправились их дочь и родственница, которые сейчас находятся в больнице. Уточняется, что всего на борту было 15 детей. Помимо семейной пары, спасти с затопленного батискафа не удалось Евгению Н.

Туристический батискаф «Синдбад», на борту которого находились десятки российских туристов, затонул недалеко от Хургады в четверг, 27 марта. По предварительным данным, жертвами аварии стали шесть человек, среди которых один ребенок.

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