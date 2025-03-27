Рэпером Big Baby Tape заинтересовались приставы

Mash: Рэпера Big Baby Tape разыскивают приставы из-за долга в 600 тысяч рублей

Российским рэпером Big Baby Tape (настоящее имя — Егор Ракитин) заинтересовались судебные приставы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что исполнителя разыскивают из-за долга в 600 тысяч рублей — Ракитин не вернул деньги организаторам за несостоявшийся концерт.

По информации источника, артист получил предоплату за шоу, но в итоге все отменилось, а новую дату для проведения мероприятия не назначили. Организаторы подали на рэпера в суд и выиграли, уточняет канал.

Ранее Big Baby Tape поделился своим опытом отказа от капель в нос. По словам исполнителя, регулярное использование препарата от насморка вызвало у него сильное привыкание и начало, наоборот, мешать дыханию. В итоге Ракитин пользовался каплями почти каждый день в течение восьми лет.