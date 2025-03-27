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05:11, 27 марта 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали снижающую давление категорию продуктов

Врач Агапкин заявил, что листовые овощи снижают давление
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: PHÚC LONG / Unsplash

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» категорию продуктов, помогающих снизить давление. Выпуск с объяснением медика доступен на платформе «Смотрим».

Ведущие спросили у гостьи программы, помогает ли шпинат снизить кровяное давление. Женщина ответила утвердительно, и Агапкин с ней согласился. «Это действительно так. В принципе многие овощи помогают, листовые овощи тем более», — заявил врач.

Ранее Агапкин рассказал о физической активности, которая помогает уменьшать артериальное давление. По словам специалиста, таким эффектом обладают растяжка и силовые упражнения.

До этого врач назвал другой способ снизить давление. Он отметил, что в этом помогает плавание, так как во время этих занятий из организма выходит лишняя жидкость.

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