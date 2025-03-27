Сергей Шнуров запретил детям слушать свои песни

Лидер группы «Ленинград» Шнуров запретил детям слушать свои песни

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что запрещает детям слушать свои песни. Об этом он сообщил в эфире «Юмор FM».

По словам Шнурова, младшим детям он включает исключительно симфоническую музыку, а также песни из мультфильма «Бременские музыканты». Артист назвал «гадостью» массовую культуру, к которой в том числе принадлежит творчество его коллектива. «Пока я оберегаю их от этого, потому что они еще будут это хлебать большой-большой ложкой», — пояснил он.

Сергей Шнуров воспитывает двоих детей, которые появились на свет в браке с четвертой женой Ольгой Абрамовой. У артиста также есть 32-летняя дочь и 25-летний сын от прошлых отношений.

Ранее Шнуров впервые почти за два года анонсировал концерты группы «Ленинград» в России.