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17:52, 27 марта 2025Культура

Сергей Шнуров запретил детям слушать свои песни

Лидер группы «Ленинград» Шнуров запретил детям слушать свои песни
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что запрещает детям слушать свои песни. Об этом он сообщил в эфире «Юмор FM».

По словам Шнурова, младшим детям он включает исключительно симфоническую музыку, а также песни из мультфильма «Бременские музыканты». Артист назвал «гадостью» массовую культуру, к которой в том числе принадлежит творчество его коллектива. «Пока я оберегаю их от этого, потому что они еще будут это хлебать большой-большой ложкой», — пояснил он.

Сергей Шнуров воспитывает двоих детей, которые появились на свет в браке с четвертой женой Ольгой Абрамовой. У артиста также есть 32-летняя дочь и 25-летний сын от прошлых отношений.

Ранее Шнуров впервые почти за два года анонсировал концерты группы «Ленинград» в России.

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