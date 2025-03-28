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19:52, 28 марта 2025Наука и техника

Выявлен эффективный способ облегчения боли

Scientific Reports: Виртуальная реальность помогает онкобольным снизить боль
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Просмотр подводного мира в виртуальной реальности помог онкобольным ощутимо снизить уровень боли. Более 75 процентов участников эксперимента сообщили о заметном облегчении, а данные нейровизуализации подтвердили: мозг действительно стал по-другому обрабатывать сигналы боли. Исследование опубликовано в Scientific Reports.

Ученые из Онкоцентра Розуэлла Парка (США) проверили, может ли виртуальная реальность работать как терапевтический инструмент. В исследовании участвовал 41 пациент с онкологией. Всем выдали VR-шлемы с иммерсивными подводными пейзажами и надевали специальные капы для отслеживания мозговой активности в реальном времени. Результаты сравнивали с данными 13 здоровых добровольцев и 93 онкопациентов, которые проходили тест без VR.

После сеанса более трех четвертей участников отметили снижение боли на 30 процентов и выше — это считается клинически значимым эффектом. Мозговая активность тоже изменилась: зоны, отвечающие за восприятие боли, снижали уровень взаимодействия.

Авторы считают, что подобные технологии могут войти в клиническую практику и стать альтернативой или дополнением к медикаментозной терапии. Особенно в случаях, когда обезболивание традиционными средствами не дает нужного эффекта.

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