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10:42, 29 марта 2025Интернет и СМИ

Блокировку Rutube в Турции объяснили

РИА: Доступ к Rutube в Турции ограничили из-за рекламы запрещенных азартных игр
Вячеслав Агапов

Фото: DenPhotos / Shutterstock / Fotodom  

Доступ к Rutube в Турции ограничили из-за рекламы запрещенных азартных игр. О блокировке сервиса местным регулятором BTK сообщает РИА Новости.

29 марта пользователи интернета заявили, что сайт Rutube перестал открываться. Доступ к нему пропал у различных сотовых операторов и провайдеров домашнего интернета.

«Доступ к сайту rutube.ru заблокирован решением BTK от 25 февраля 2025 года», — сообщается в записи, которая выводится вместо страницы сайта.

Вместо видеохостинга пользователям демонстрируют выдержки из Уголовного кодекса Турции, где объясняют, что нелегальные азартные игры могут быть использованы для финансирования терроризма.

Ранее в России ограничили доступ к научной, научно-технической информации и статистике о VPN-сервисах для обхода блокировок. Приказ будет действовать до 1 сентября 2029 года. При этом указано, что информация о VPN для обеспечения защищенного удаленного доступа запрещена не будет.

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