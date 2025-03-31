Ведущий Кушанашвили рассказал, как тайно женился на Ольге Фроловой

Известный российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили раскрыл подробности тайной женитьбы на Ольге Фроловой. Об этом он высказался в выпуске «Шоу Воли», доступном на Rutube.

Кушанашвили рассказал, что много лет прожил с будущей супругой, и добавил, что Фролова была рядом с ним, когда он лечился от рака. Ведущий уточнил, что она ждала от него предложения.

«Тебя же просили миллион раз, чего ты не поставил подпись? Так мало нужно, чтобы человек был счастлив», — порассуждал журналист.

В январе Фролова рассказала, что они с Кушанашвили поженились летом 2024 года. Она утверждала, что зарегистрировать отношения было необходимо, чтобы она смогла навещать журналиста в больнице.

В июне 2024 году Кушанашвили госпитализировали с сильными болями в области живота и сердца. Его экстренно прооперировали. После этого его друг, журналист Владимир Полупанов рассказал, что у ведущего обнаружили рак.