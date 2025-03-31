СК проверит ситуацию с не сданными с 2024 года квартирами от застройщика «Самолет»

СК организовал проверку из-за срыва сроков сдачи ЖК компании «Самолет» в Москве

Следственный комитет (СК) проверит ситуацию с не сданными с 2024 года квартирами от застройщика «Самолет». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В СК отметили, что действия компании-застройщика, срывающего сроки сдачи корпусов жилого комплекса, являются незаконными. В ведомстве также напомнили, что ранее собственники жаловались, что в их квартирах во время строительства и ремонта домов проживали рабочие-мигранты.

«По данному факту следственными органами СК России организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову доложить о ходе проверки. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — заключили в пресс-службе Следственного комитета.

Ранее стало известно, что около 100 москвичей взяли штурмом офис застройщика «Самолет» из-за того, что им не отдают ключи от квартир, которые они должны были получить до Нового года. Они пожаловались, что сотрудники компании переносили встречи якобы из-за того, что корпуса не прошли внутреннюю проверку, а некоторые лифты еще не работают.