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16:02, 31 марта 2025Экономика

СК проверит ситуацию с не сданными с 2024 года квартирами от застройщика «Самолет»

СК организовал проверку из-за срыва сроков сдачи ЖК компании «Самолет» в Москве
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Следственный комитет (СК) проверит ситуацию с не сданными с 2024 года квартирами от застройщика «Самолет». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В СК отметили, что действия компании-застройщика, срывающего сроки сдачи корпусов жилого комплекса, являются незаконными. В ведомстве также напомнили, что ранее собственники жаловались, что в их квартирах во время строительства и ремонта домов проживали рабочие-мигранты.

«По данному факту следственными органами СК России организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову доложить о ходе проверки. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — заключили в пресс-службе Следственного комитета.

Ранее стало известно, что около 100 москвичей взяли штурмом офис застройщика «Самолет» из-за того, что им не отдают ключи от квартир, которые они должны были получить до Нового года. Они пожаловались, что сотрудники компании переносили встречи якобы из-за того, что корпуса не прошли внутреннюю проверку, а некоторые лифты еще не работают.

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