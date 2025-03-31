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18:18, 31 марта 2025Наука и техника

Самый тонкий складной смартфон провалил испытание на прочность

Самый тонкий складной смартфон Oppo Find N5 сломался из-за песка
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: JerryRigEverything / YouTube

Известный блогер Зак Нельсон уничтожил на видео складной смартфон Oppo Find N5. Ролик доступен на YouTube-канале Нельсона JerryRigEverything.

Представленный в конце февраля Oppo Find N5 называли самым тонким складным смартфоном в мире. В сложенном состоянии толщина корпуса устройства составляет 8,93 миллиметра, в разложенном — 4,21 миллиметра. Зак Нельсон устроил несколько испытаний для гаджета, которые устройство провалило.

Автор заметил, что на внутреннем гибком дисплеем появились полосы сразу после того, как обозреватель посыпал шарнир песком. По словам Нельсона, он не ожидал, что флагманский телефон будет защищен от поломок настолько плохо. При том что энтузиасту не удалось переломить шарнир пополам, после испытаний экран Oppo Find N5 уже не получилось нормально сложить.

Вместе с тем экран устройства неплохо выдерживает контакт с острыми предметами и продолжает работать после обработки огнем. Задняя панель и металлические рамки собирают царапины, если провести по ним ножом или другим острым предметом.

В конце марта инсайдер под ником FixedFocus рассказал, что китайская корпорация Honor выпустит недорогой смартфон с рекордной батареей. По его информации, новый аппарат бренда получит процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen и аккумулятор емкостью 8000 миллиампер-часов.

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