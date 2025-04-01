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09:13, 1 апреля 2025Экономика

Москву зальет дождями

Гидрометцентр: В столице 1 апреля ожидается дождь
Мария Черкасова

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В Москве во вторник, 1 апреля, ожидается дождь. Об этом говорится в прогнозе российского Гидрометцентра.

«Облачно. Дождь», — сообщается в прогнозе на 1 апреля. Температура ожидается на уровне плюс 9-11 градусов Цельсия. Ветер северо-восточный будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В среду, 2 апреля, осадки ослабнут — ожидается небольшой дождь местами и переменная облачность. Температура будет держаться в пределах плюс 8-19 градусов. Ветер северный 6-11 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление еще немного упадет и составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что во вторник и среду, 1 и 2 апреля, в столице может выпасть до 15-18 миллиметров дождя. Дождь будет вызван циклоном с юга, который перемещается в центр Европейской России

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