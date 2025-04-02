54-летняя телеведущая в откровенном бикини позагорала на пляже

54-летняя телеведущая Аманда Холден в бикини с вырезом позагорала на пляже

Популярная британская актриса и телеведущая Аманда Холден в откровенном купальнике позагорала на пляже. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

54-летняя знаменитость поделилась снимками, на которых предстала в бикини жемчужного цвета. На размещенных кадрах видно, что изделие состоит из бюстгальтера с вырезом на груди и плавок с низкой посадкой. Телезвезда позировала перед камерой в солнцезащитных очках и с распущенными волосами. Ее внешний вид дополнили золотое ожерелье, браслеты и часы.

Поклонники оценили фотосессию Холден в комментариях под постом. «Ты такая красивая», «Великолепная», «Богиня», «Моя мечта фотографировать тебя», «Самый красивый ангел», — высказывались они.

В марте сообщалось, что Аманда Холден задрала мини-юбку перед камерой.