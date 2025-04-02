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12:42, 2 апреля 2025Культура

Седокова впервые ответила на хейт после трагедии с бывшим мужем

Седокова заявила, что про нее сообщают лживую информацию после трагедии с Тиммой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова впервые ответила на хейт после трагедии, произошедшей с ее бывшим мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом она написала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Я открыла комментарии потому что устала бояться и мне нечего скрывать. Я не комментирую ситуацию, но если бы я хоть слово сказала о тех, кто распространяет лживую информацию, и о том, как они поступали и со мной, и с Янисом, им бы пришлось не легко», — написала певица, добавив, что «не будет этого делать».

Она также указала на то, что «есть память о человеке, который захотел уйти, и это его решение». «И все знали об этом задолго до случившегося», — отметила Седокова, призвав прекратить «возить грязь» с целью хайпа.

Исполнительница добавила, что вместо этого лучше организовать турнир памяти спортсмена или школу, подчеркнув, что сама она этого сделать не может из-за травли, в результате которой люди были настроены против нее. «Сделайте что-то хорошее. Может быть, Янису будет не так стыдно за ваше поведение», — заключила артистка.

Ранее Анна Седокова поделилась в соцсетях песней, посвященной Янису Тимме. В композиции исполнительница рассказала о важности принятия.

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