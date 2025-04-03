Кубинец пырнул коллегу ножом на строительном объекте в Москве и оказался под стражей

Суд арестовал кубинца, зарезавшего коллегу на строительном объекте в Москве

Никулинский районный суд заключил под стражу гражданина Кубы, который напал с ножом на своего коллегу на строительном объекте в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

По версии следствия, Бенитес Poxac Ласаро Маккдиэл взял нож и не менее одного раза пырнул им коллегу. Тот не выжил.

Кубинец пробудет в СИЗО два месяца. Ему вменяют часть 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее сотрудники полиции задержали 68-летнего жителя Красноармейска, который предложил своей коллеге выйти за него замуж, а получив отказ, попытался задушить ее.