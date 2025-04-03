Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:11, 3 апреля 2025Силовые структуры

Кубинец пырнул коллегу ножом на строительном объекте в Москве и оказался под стражей

Суд арестовал кубинца, зарезавшего коллегу на строительном объекте в Москве
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Никулинский районный суд заключил под стражу гражданина Кубы, который напал с ножом на своего коллегу на строительном объекте в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

По версии следствия, Бенитес Poxac Ласаро Маккдиэл взял нож и не менее одного раза пырнул им коллегу. Тот не выжил.

Кубинец пробудет в СИЗО два месяца. Ему вменяют часть 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее сотрудники полиции задержали 68-летнего жителя Красноармейска, который предложил своей коллеге выйти за него замуж, а получив отказ, попытался задушить ее.

    Обсудить
    Последние новости

    Названы зарплаты воевавших в Курской области иностранных наемников ВСУ. Суммы вознаграждения зависели от звания и гражданства

    Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА из-за возможного снятия санкций с России

    Против отца оппозиционера Леонида Волкова возбудили дело за финансирование ФБК

    Президент еще одной страны приедет в Москву на празднование Дня Победы

    Пассажирка самолета разделась в аэропорту из-за конфликта с мужчиной и попала на видео

    Кубинец пырнул коллегу ножом на строительном объекте в Москве и оказался под стражей

    19-летняя невеста Лепса похвасталась сумкой за миллионы рублей

    В Москве таксист выставил счет матери бойца СВО на 19 тысяч рублей

    Второй приговор бывшему российскому депутату за оправдание терроризма признали законным

    Россиянин выставил на продажу мотоцикл за 150 рублей и описал его фразой «сел и поехал»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше