Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:55, 3 апреля 2025Наука и техника

Зафиксировано «капание» земной коры вглубь планеты

Nat Geo: Под территорией США зафиксировано литосферное капание
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jed Owen / Unsplash

Американские ученые зафиксировали редкое геологическое явление: под Средним Западом США нижняя часть земной коры буквально «капает» вглубь планеты. Это называется литосферным капанием — процессом, при котором куски твердой оболочки Земли оплавляются и медленно оседают в мантию. Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience.

Команда под руководством сейсмолога Цзюньлиня Хуа использовала данные сейсмического мониторинга и компьютерное моделирование. Им удалось создать трехмерную «рентгеновскую» карту коры под Северной Америкой — она показала, что подземная структура теряет плотность.

Такой эффект возникает, когда дно литосферы — твердой оболочки Земли — нагревается до температуры, при которой начинает плавиться. Образуется тяжелый сгусток, который в какой-то момент отрывается и уходит глубже.

Причиной может быть затонувшая тектоническая плита — остатки древней Фараллонской плиты, которые продолжают влиять на движение мантии под Северной Америкой. Эти потоки подтачивают кору снизу, ослабляя ее и провоцируя «капание».

Ученые подчеркивают: литосферное капание — это естественный геологический процесс, который длится миллионы лет и никак не угрожает людям. Но открытие важно для понимания, как формируются и разрушаются континенты.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский допустил компромисс по территориям с Россией

    В России ответили на слова Зеленского о возможном в ближайшие месяцы перемирии

    ЕС обсудил с Казахстаном месторождения редкоземельных металлов

    Российского авиадиспетчера приговорили к пяти годам колонии за отсутствие на рабочем месте

    В «Дикси» отказались возвращать жительнице Подмосковья деньги за рыбу с червями

    Драгоценные металлы резко подешевели

    Стало известно о данном бойцам ВСУ в Курской области запрете

    Сразу три украинских БПЛА уничтожили над российскими регионами

    В России очень деловая и везде опаздывающая лиса попала в фотоловушку

    Американский сенатор рассказал о чувствах Трампа к Путину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше