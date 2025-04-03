Зафиксировано «капание» земной коры вглубь планеты

Nat Geo: Под территорией США зафиксировано литосферное капание

Американские ученые зафиксировали редкое геологическое явление: под Средним Западом США нижняя часть земной коры буквально «капает» вглубь планеты. Это называется литосферным капанием — процессом, при котором куски твердой оболочки Земли оплавляются и медленно оседают в мантию. Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience.

Команда под руководством сейсмолога Цзюньлиня Хуа использовала данные сейсмического мониторинга и компьютерное моделирование. Им удалось создать трехмерную «рентгеновскую» карту коры под Северной Америкой — она показала, что подземная структура теряет плотность.

Такой эффект возникает, когда дно литосферы — твердой оболочки Земли — нагревается до температуры, при которой начинает плавиться. Образуется тяжелый сгусток, который в какой-то момент отрывается и уходит глубже.

Причиной может быть затонувшая тектоническая плита — остатки древней Фараллонской плиты, которые продолжают влиять на движение мантии под Северной Америкой. Эти потоки подтачивают кору снизу, ослабляя ее и провоцируя «капание».

Ученые подчеркивают: литосферное капание — это естественный геологический процесс, который длится миллионы лет и никак не угрожает людям. Но открытие важно для понимания, как формируются и разрушаются континенты.