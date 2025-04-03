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03:31, 3 апреля 2025Из жизни

Женщина расправилась с полуторагодовалым сыном и 55 лет оставалась на свободе

People: В США женщина расправилась с сыном и 55 лет оставалась на свободе
Никита Савин
Никита Савин

Фото: KPLC

В США арестовали 75-летнюю женщину из штата Луизиана, которая расправилась с сыном 55 лет назад. Об этом пишет People.

Полуторагодовалого Эрла Банча III доставили в больницу города Салфер в январе 1970 года. Мальчик находился в состоянии комы. У него зафиксировали «множественные переломы черепа и плеча». Врачам не удалось спасти маленького пациента. В заключении медиков было сказано, что ребенок получил тяжелые травмы, выпав из детской кроватки.

В 2022 году его родственники попросили ФБР провести новое расследование. Результаты судмедэкспертизы и другие доказательства убедили следствие, что с мальчиком расправилась его мать Элис Мари Идлетт. 75-летнюю преступницу, которая более полувека оставалась на свободе, арестовали 27 марта в городе Норвуд.

Как рассказали в полиции, отец ребенка, Эрл Банч, в начале 1970 года участвовал во Вьетнамской войне. Идлетт писала ему, что не хочет быть матерью, и признавалась, что избивала сына. «Я его ненавижу. Это абсолютная правда. Меня достала эта жизнь. Бог, должно быть, наказал меня, позволив этому маленькому негодяю появиться на свет», — жаловалась она в письме.

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Банч подал на развод с Идлетт в 1983 году. После этого женщина интересовалась судьбой писем, которые она писала ему во время войны. Банч нашел их и перечитал. Он также связался с врачом, который осматривал ребенка после госпитализации. На теле мальчика были «следы укусов и ожоги на ягодицах».

Почему его семья решила добиться нового расследования только в 2022 году, не сообщается. Идлетт находится в тюрьме. Ей назначен залог в размере 950 тысяч долларов. (80 миллионов рублей).

В июле 2024 года сообщалось, что пожилой житель американского штата Джорджия расправился с сыном на глазах у десятков гостей и участников рыболовного соревнования. 85-летний пенсионер выстрелил в отпрыска, который был организатором турнира.

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