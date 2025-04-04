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16:48, 4 апреля 2025Экономика

Дачникам назвали способ сохранить растения в заморозки

Агроном Туманов: Если растения еще не зацвели, о заморозках переживать не нужно
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Если растения еще не зацвели, переживать о весенних заморозках не нужно. Способы сохранить посадки при понижении температур назвал россиянам председатель Московского союза садоводов, агроном Андрей Туманов, пишет aif.ru.

«Конечно, нельзя сказать, что поливать в каких-то конкретных случаях нельзя. Если видите, что почва недостаточно влажная, то поливайте. Хуже не сделаете», — уточнил эксперт. Правда после зимы земля останется достаточно влажной, и дополнительное увлажнение не сыграет особой роли.

Если же растение уже начало цвести, то заморозки рискуют повредить бутоны и завязи — это скажется на урожае. Здесь в поливе может быть смысл, отметил Туманов. Но в большинстве случаев растения сами справятся с заморозками.

Ранее дачникам рассказали, что идеальный газон можно вырастить всего за месяц. Для этого нужно подготовить участок — прополоть его, выровнять поверхность, утрамбовать и разрыхлить землю. А потом внести смешанные с песком семена и регулярно поливать.

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