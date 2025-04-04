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16:25, 4 апреля 2025Путешествия

Появились новые подробности о затонувшем в Египте батискафе с россиянами

Al Masry Al Youm: Затонувший в Египте батискаф не сталкивался с препятствиями
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Reuters

Прогулочный батискаф с российскими туристами, затонувший у берегов Хургады, Египет, не сталкивался с препятствиями. Новые подробности появились у газеты Al Masry Al Youm.

Согласно данным издания, отчет о происшествии уже подготовлен. В ходе проверки выяснилось, что субмарина компании Sindbad Submarines не сталкивалась с чем-либо в воде. Осмотр судна показал, что никаких трещин на его поверхности нет.

Ранее капитан батискафа «Синдбад», затонувшего в Египте 27 марта, заявил, что до конца оставался на борту и покинул его последним. По словам адвоката, его подзащитный неоднократно просил увеличить численность экипажа и обращался к руководству с просьбой провести техосмотр судна.

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