Появились новые подробности о затонувшем в Египте батискафе с россиянами

Al Masry Al Youm: Затонувший в Египте батискаф не сталкивался с препятствиями

Прогулочный батискаф с российскими туристами, затонувший у берегов Хургады, Египет, не сталкивался с препятствиями. Новые подробности появились у газеты Al Masry Al Youm.

Согласно данным издания, отчет о происшествии уже подготовлен. В ходе проверки выяснилось, что субмарина компании Sindbad Submarines не сталкивалась с чем-либо в воде. Осмотр судна показал, что никаких трещин на его поверхности нет.

Ранее капитан батискафа «Синдбад», затонувшего в Египте 27 марта, заявил, что до конца оставался на борту и покинул его последним. По словам адвоката, его подзащитный неоднократно просил увеличить численность экипажа и обращался к руководству с просьбой провести техосмотр судна.

