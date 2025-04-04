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13:31, 4 апреля 2025Культура

Солистка группы «Винтаж» рассказала о тайной комнате дома

Певица Анна Плетнева рассказала, что у нее дома есть тайная комната
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица и солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева призналась, что у нее дома есть тайная комната. Ее слова приводит сайт «Страсти».

Журналисты поинтересовались у исполнительницы, покупает ли она наручники. «У меня все есть, я могу так сказать… У меня есть тайная комната дома, куда заходят люди и они, конечно, зависают, там можно много чего найти. Мне много чего дарят», — рассказала певица.

Ранее солистка группы «Винтаж» вспомнила, как ей пришлось вызвать скорую помощь во время концерта из-за попавших в горло конфетти.

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