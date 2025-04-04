Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:55, 4 апреля 2025Культура

Звезда «Друзей» заявил о ненависти к одной детали сериала

Звезда «Друзей» Дэвид Швиммер заявил, что ненавидит саундтрек сериала
Ольга Коровина

Фото: Marleen Moise / Getty Images

Американский актер Дэвид Швиммер, известный по роли Росса в культовом сериале «Друзья», заявил, что терпеть не может песню из заставки ситкома. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам актера, он слышал песню I'll Be There For You так много раз, что она стала вызывать у него раздражение. Швиммер исполнял одну из главных ролей в сериале на протяжении десяти лет. Известно, что к последнему сезону шоу он получал по миллиону долларов за эпизод.

«Я никогда не пересматривал сериал после его окончания. Я решил так: мы закончили, я двигаюсь дальше», — добавил актер.

Фанаты сериала прокомментировали высказывания Швиммера в соцсетях, назвав его «плаксой»: «Почему-то он не жаловался, когда получал по миллиону за серию»; «Пусть проверяет свой банковский счет, когда слышит мелодию из заставки, и испытывает благодарность»; «Неужели гора денег его не утешает?»

Ранее сообщалось, что 58-летний Швиммер состоит в отношениях со студенткой, которая моложе него почти на 30 лет.

    Обсудить
    Последние новости

    Владельца крупнейшего производителя масла в России взяли под стражу

    Трусова раскрыла пол будущего ребенка

    Женщина ранила бойфренда большой ракушкой

    Германия решила не приглашать Россию на мероприятия в честь разгрома Третьего рейха

    Названа лучшая ОС Windows в истории

    Девушка с ростом 203 сантиметра рассказала о трудностях в личной жизни

    Российский банкир раскрыл способ не проиграть состояние в казино в Минске

    Стали известны подробности о попытках переправы ВСУ через Днепр

    В российском регионе сработала система ПВО

    Мужчина решил выяснить отношения с любимой и учинил массовую резню в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше