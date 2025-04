Звезда «Друзей» заявил о ненависти к одной детали сериала

Звезда «Друзей» Дэвид Швиммер заявил, что ненавидит саундтрек сериала

Американский актер Дэвид Швиммер, известный по роли Росса в культовом сериале «Друзья», заявил, что терпеть не может песню из заставки ситкома. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам актера, он слышал песню I'll Be There For You так много раз, что она стала вызывать у него раздражение. Швиммер исполнял одну из главных ролей в сериале на протяжении десяти лет. Известно, что к последнему сезону шоу он получал по миллиону долларов за эпизод.

«Я никогда не пересматривал сериал после его окончания. Я решил так: мы закончили, я двигаюсь дальше», — добавил актер.

Фанаты сериала прокомментировали высказывания Швиммера в соцсетях, назвав его «плаксой»: «Почему-то он не жаловался, когда получал по миллиону за серию»; «Пусть проверяет свой банковский счет, когда слышит мелодию из заставки, и испытывает благодарность»; «Неужели гора денег его не утешает?»

Ранее сообщалось, что 58-летний Швиммер состоит в отношениях со студенткой, которая моложе него почти на 30 лет.