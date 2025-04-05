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17:38, 5 апреля 2025Спорт

Губерниев оценил отказ российских гимнастов выступать в нейтральном статусе

Губерниев об отказе гимнастов выступать нейтрально: Попахивает лицемерием
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил отказ российских гимнастов выступать в нейтральном статусе. Его слова передает «ВсеПроСпорт».

Губерниев назвал ситуацию двоякой. «Одно дело, когда от соревнований отказываются олимпийские чемпионы, уже выигравшие все. Но когда подтаскивают тех, кто еще даже ни разу не выступал на таком уровне, это немного попахивает лицемерием», — заключил он, добавив, что Международная федерация гимнастики (FIG) никак не отреагирует на ситуацию.

Ранее 5 апреля Федерация гимнастики России (ФГР) опубликовала заявление о том, что все получившие нейтральный статус россияне, представляющие спортивную и художественную гимнастику, приняли решение воздержаться от участия в ближайших соревнованиях под эгидой FIG. Президент ФГР Олег Белозеров поддержал это решение.

В июле 2023 года FIG объявила о допуске россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Однако представители страны отказывались подавать заявки для участия в квалификационных турнирах и пропустили Олимпиаду-2024 в Париже.

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