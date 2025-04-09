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12:48, 9 апреля 2025Наука и техника

В зоне СВО оценили эффективность «Стрелы» против БПЛА

ТАСС: ЗРК «Стрела-10» в зоне СВО эффективно применяется против БПЛА
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Стрела-10» в зоне специальной военной операции (СВО) эффективно применяется против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника. Такую оценку дал командир ЗРК подразделения противовоздушной обороны (ПВО) 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады из состава группировки войск «Центр» сержант Никита Дубников. Об этом сообщает ТАСС.

«Боевая машина изначально была предназначена для противодействия вертолетам, самолетам и крылатым ракетам. Но в зоне проведения СВО она показала себя эффективным средством по борьбе с БПЛА противника», — сказал военнослужащий.

По его словам, чаще всего поражаются вражеские беспилотники «Фурия», «Лелека», «Флай Ай» и «Шарк», а также переносчики FPV-дронов.

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Дубников добавил, что ЗРК оснащены ракетами 9М333, которые по сравнению с предыдущими боеприпасами получили увеличенную боевую часть. Сержант заметил, что ежедневно каждый расчет может сбивать несколько БПЛА противника.

В марте концерн «Калашников» сообщил, что в 2025 году планирует более чем вдвое нарастить выпуск высокоточных средств поражения.

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