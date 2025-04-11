Пяти категориям россиян увеличат пенсии

Экономист Балынин: У пяти категорий россиян в мае увеличатся пенсии

Пяти категориям россиян в мае 2025 года увеличат пенсию. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, 80 тысяч рублей выплатят ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также бывшим узникам концлагерей. Во вторую категорию вошли люди, работавшие в тылу с 1941 по 1945 год. На 10 тысяч рублей пенсию также увеличат гражданам, достигшим 80 лет в апреле текущего года.

Увеличение выплат затронет и членов летных экипажей гражданской авиации с выслугой 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин. Пятая и последняя категория — работники угольной промышленности и строители шахт со стажем не менее 25 лет.

Ранее стало известно, что россиянки, которые родили и воспитали более трех детей до достижения ими 8 лет и имеют страховой стаж от 15 лет, могут досрочно выйти на пенсию. Также право на досрочную пенсию имеют родители детей-инвалидов, воспитавшие их до восьми лет.