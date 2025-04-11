Разгневанный турист напал на водителя такси на дороге и попал на видео

Daily Mail: Британский турист напал на водителя такси на Пхукете

Разгневанный британский турист напал на водителя такси прямо на дороге на Пхукете, Таиланд, и попал на видео. Кадры публикует Daily Mail.

На кадрах с видеорегистратора машины видно, как мужчина, которого полиция опознала как Джозефа Миллвордома, спорит с 38-летним таксистом Сароджем Джактонгом, а затем мощным ударом сбивает его с ног. Пострадавший тут же встает и следует за нападавшим, но последний садится в свой автомобиль и уезжает.

Предполагается, что британец подрезал машину тайца, из-за чего тот остановился и хотел спокойно объяснить оппоненту, что его стиль вождения опасен. «Но он тут же ударил меня кулаком, сбив с ног», — пожаловался таксист. Позже в полицейском участке турист извинился перед пострадавшим. Полиция начала расследование.