Российскую «Элегию» изготовят по графику

«Калашников»: Комплекс «Элегия» спутника ДЗЗ изготовят по графику

Оптико-электронный комплекс высокого разрешения (ОЭК ВР) «Элегия», который входит в состав космического аппарата дистанционного зондирования Земли (КА ДЗЗ), изготовят по графику. Об этом сообщили в концерне «Калашников».

Сотрудники предприятия «ЛОМО» (концерн «Калашников») приняли участие в совете главных конструкторов по теме КА ДЗЗ, спутника для картографической съемки нового поколения, и отчитались о ходе создания ОЭК ВР «Элегия».

«Специалисты ЛОМО представили график изготовления "Элегии" и доложили о выполнении поручений прошлого совета главных конструкторов. На сегодняшний день предложенное расписание позволяет запустить космический аппарат в производство в удовлетворяющие заказчика сроки», — говорится в сообщении.

В ноябре 2024 года «Калашников» сообщил, что «ЛОМО» испытало корректор поля, узел фокальный, приемник и излучатель «Элегии». ОЭК ВР входит в состав аппаратов ДЗЗ нового поколения «Ресурс-ПМ».