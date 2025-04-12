Сын Никаса Сафронова рассказал о выполнении неожиданной предсмертной просьбы Паши Техника

Сын Сафронова Лука: В гроб Паши Техника положили кепочку

Близкие рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) на похоронах положили ему в гроб кепочку. О выполнении неожиданной предсмертной просьбы рассказал сын Никаса Сафронова Лука Затравкин, пишет Telegram-канал «НеМалахов».

«Он лежит в своей любимой одежде, рядом кепочка его с ним. То есть там все как он хотел. Он говорил: "положите мне в гроб кепочку, я, может, на том свете подаяния попрошу. Будет куда положить"», — вспомнил друг Паши Техника.

Затравкин также считает, что в раннем уходе из жизни рэпера виновато его окружение.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева возмутилась шумихе вокруг похорон Паши Техника, которые прошли в Москве 11 апреля. По ее мнению, СМИ уделяют слишком много внимания этому событию.