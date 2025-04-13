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16:39, 13 апреля 2025Ценности

56-летняя Дженнифер Энистон поделилась видео в откровенном спортивном наряде

Актриса Дженнифер Энистон поделилась видео в откровенном спортивном наряде
Мария Винар

Кадр: @jenniferaniston

Американская актриса Дженнифер Энистон поделилась видео в откровенном спортивном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летняя звезда популярного телесериала «Друзья» предстала на размещенных кадрах в черных облегающих легинсах и розовом кроп-топе. При этом знаменитость отказалась от макияжа и собрала волосы в пучок, выпустив две пряди у лица.

Поклонники оценили стройную фигуру Энистон в комментариях под роликом. «Ты мое вдохновение», «Ты как всегда в отличной форме», «Самая красивая женщина», «Королева», «Шикарное тело», «Красотка», — высказывались они.

В январе стало известно, что Энистон решила отказаться от филлеров после критики фанатов.

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