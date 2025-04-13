Художник объяснил способ ликвидации граффити «Техник» со стены Цоя

Художник Яковлев: Граффити «Техник» со стены Цоя надо было убрать корректно

Граффити в честь ушедшего из жизни рэп-исполнителя Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) со стены памяти лидера группы «Кино» Виктора Цоя надо было убрать корректно. Об этом сообщил автор плакатов, закрывших граффити «Техник», художник Роман Яковлев, передает РИА Новости.

Он заклеил надпись плакатами с Цоем. «Я бы не сказал, что у меня был логический план. Я понимал, что это нужно убрать, сделать это максимально корректно и интеллигентно, без оскорблений», — объяснил художник.

Яковлев также призвал не воспринимать граффити как оскорбление памяти Цоя. Он аргументировал это недопониманием детей из-за отсутствия у них должного воспитания и понимания своих действий.

Надпись на стене Цоя в честь рэпера Паши Техника появилась ночью 10 апреля, до церемонии прощания с ним.

Рэперу было 40 лет. Прощание с ним прошло 11 апреля.