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13:09, 13 апреля 2025Культура

Сафронов прокомментировал граффити фанатов Паши Техника на стене Цоя

Сафронов: Стену памяти Паши Техника нужно сделать отдельно, а не на стене Цоя
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Телеграм-канал ФСН 🐞 OFFICIAL️

Стену памяти рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) нужно сделать в отдельном месте, а не на стене лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Об этом сообщил пианист и друг рэп-исполнителя Лука Сафронов, передает РенТВ в своем Telegram-канале.

«Он бы не хотел точно омрачать память Цоя собой. Он был простой, достаточно интеллигентный, воспитанный парень, когда был в трезвом состоянии», — заявил он.

Сафронов также предложил профессиональным художникам организовать мурал памяти Паши Техника. Он должен быть в виде настенной фрески или граффити, где люди могут оставлять свои надписи в память об ушедшем исполнителе, заявил пианист.

Ранее поклонники Виктора Цоя ответили перформансом на порчу его стены на Арбате.

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