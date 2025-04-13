Синоптик Вильфанд назвал величину снежного покрова в России

Синоптик Вильфанд заявил, что снежный покров лежит еще на 80% территории России

Снежный покров лежит еще на 80 процентах территории России. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

Синоптик подчеркнул, что снега нет в южных частях Урала, Западной Сибири и Амурской области, а также в Приморском и Забайкальском крае.

«И, конечно, на южной половине европейской части страны [нет снега]», — отметил Вильфанд.

Ранее стало известно, что в Москве в субботу и воскресенье, 12 и 13 апреля, температура воздуха будет ниже нормы. Ночью температура составит от 0 до минус 5 градусов. Дневные температуры будут колебаться в пределах плюс 1-7 градусов, уточнил синоптик.