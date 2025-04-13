Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:56, 13 апреля 2025Экономика

Синоптик Вильфанд назвал величину снежного покрова в России

Синоптик Вильфанд заявил, что снежный покров лежит еще на 80% территории России
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Снежный покров лежит еще на 80 процентах территории России. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

Синоптик подчеркнул, что снега нет в южных частях Урала, Западной Сибири и Амурской области, а также в Приморском и Забайкальском крае.

«И, конечно, на южной половине европейской части страны [нет снега]», — отметил Вильфанд.

Ранее стало известно, что в Москве в субботу и воскресенье, 12 и 13 апреля, температура воздуха будет ниже нормы. Ночью температура составит от 0 до минус 5 градусов. Дневные температуры будут колебаться в пределах плюс 1-7 градусов, уточнил синоптик.

    Обсудить
    Последние новости

    Симоньян предсказала Украине судьбу Польши. Как в России и на Западе видят раздел территорий республики?

    Трамп тремя словами оценил ход переговоров по Украине

    Луганский боец проиграл нокаутом бой в UFC

    В Таджикистане зафиксировали землетрясение

    Синоптик Вильфанд назвал величину снежного покрова в России

    Раскрыто число сдавшихся в плен военных ВСУ и наемников в Курской области

    Овечкин пошутил о продлении контракта с «Вашингтоном»

    Китайский дипломат сорвал аплодисменты на комментарии о Курилах

    Житель ДНР рассказал об убийстве знакомого бойцами ВСУ за просьбу о сигарете

    Любовь Успенская описала свой идеальный выходной словами «люблю в лесу орать»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше