Показаны кадры с моментом нанесения граффити в честь Паши Техника на стене Цоя

Момент с нанесением граффити на стену Цоя фанатом Паши Техника попал на видео

Момент с нанесением граффити на стену памяти лидера группы «Кино» Виктора Цоя на Арбате фанатом рэп-исполнителя Паши Техника попал на видео. Кадры публикует РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Произошедшее было зафиксировано камерой наружного наблюдения. Неизвестный нанес поверх мурала огромную надпись «Техник». Личность подозреваемого не установлена.

Ранее друг рэп-исполнителя, пианист Лука Сафронов осудил фанатов Техника за этот инцидент. «Он бы не хотел точно омрачать память Цоя собой», — заявил он.

Стена Цоя появилась после автокатастрофы с участием фронтмена группы 15 августа 1990 года. Тогда от полученных травм музыканта не удалось спасти. Ему было 28 лет.

Паши Техника не стало в апреле 2025 года в Таиланде. Ему было 40 лет.