Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:35, 13 апреля 2025Интернет и СМИ

Участник популярного шоу попал в неловкую ситуацию в эфире из-за секс-игрушки

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @deanfranklin__

Участник популярного британского реалити-шоу «Ученик» (The Apprentice), в котором предприниматели презентуют инвесторам свои бизнес-идеи, Дэн Франклин попал в неловкую ситуацию в эфире программы из-за фото с секс-игрушкой, которое у него обнаружили в соцсетях. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что Франклин владеет компанией по производству кондиционеров. В эфире программы он, выступая перед инвестором Майком Саутаром, заявил, что сегодня люди нуждаются в кондиционерах больше, чем когда-либо. В ответ на это участнику показали найденный в его соцсетях снимок кондиционера с прикрепленной к нему секс-игрушкой.

Франклин, комментируя фото, объяснил, что работал в секс-шопе и ему показалось забавным сделать такой снимок. Однако такой ответ не понравился инвестору. «Это говорит о том, что ваша организация, которая собирается прийти ко мне в дом, не заслуживает доверия», — сказал Саутар.

Ранее сообщалось о том, что бывший член британского парламента Майкл Фабрикант случайно обнажил интимную часть тела в эфире шоу «Большой брат: Знаменитости» (Celebrity Big Brother). Случившееся вызвало отвращение у зрителей.

    Обсудить
    Последние новости

    Депутат Рады заявила об ударе ВС России по скоплению военных в центре Сум

    Названы шесть причин регулярно выполнять приседания мужчинам

    Экс-аналитик ЦРУ восхитился терпением Путина

    Показаны кадры с моментом нанесения граффити в честь Паши Техника на стене Цоя

    В Минобороны России раскрыли потери ВСУ в Курской области

    Резкое требование Европы к ВСУ объяснили

    Участник популярного шоу попал в неловкую ситуацию в эфире из-за секс-игрушки

    Пресс-секретарь президента России рассказал о зарабатывающей больше него жене

    У Камчатки произошло землетрясение

    Показана карта предполагаемого раздела мира между Россией, США и Китаем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше