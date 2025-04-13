Участник популярного шоу попал в неловкую ситуацию в эфире из-за секс-игрушки

Участник популярного британского реалити-шоу «Ученик» (The Apprentice), в котором предприниматели презентуют инвесторам свои бизнес-идеи, Дэн Франклин попал в неловкую ситуацию в эфире программы из-за фото с секс-игрушкой, которое у него обнаружили в соцсетях. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что Франклин владеет компанией по производству кондиционеров. В эфире программы он, выступая перед инвестором Майком Саутаром, заявил, что сегодня люди нуждаются в кондиционерах больше, чем когда-либо. В ответ на это участнику показали найденный в его соцсетях снимок кондиционера с прикрепленной к нему секс-игрушкой.

Франклин, комментируя фото, объяснил, что работал в секс-шопе и ему показалось забавным сделать такой снимок. Однако такой ответ не понравился инвестору. «Это говорит о том, что ваша организация, которая собирается прийти ко мне в дом, не заслуживает доверия», — сказал Саутар.

Ранее сообщалось о том, что бывший член британского парламента Майкл Фабрикант случайно обнажил интимную часть тела в эфире шоу «Большой брат: Знаменитости» (Celebrity Big Brother). Случившееся вызвало отвращение у зрителей.